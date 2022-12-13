Тайрон Лю: «Кавай постепенно набирает ритм»

Главный тренер заявил, что ему нравится, как форвард выглядит в последних матчах.

В победной встрече с «Селтикс» (113:93) на счету Кавая 25 очков (10 из 12 с игры), 9 подборов и 6 передач.

«Кавай постепенно набирает ритм. Он играет все более важную роль. Он чувствует себя хорошо. За ним приятно наблюдать.

В какой-то момент Кавай вернулся на скамейку и сказал парням: «Давайте выйдем и хорошенько побегаем, давайте сыграем быстрее».

Когда два лучших игрока команды возвращаются в строй, то с энергией все хорошо», – заявил Лю.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды