Тайрон Лю: «Кавай постепенно набирает ритм»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что ему нравится, как форвард Кавай Ленард выглядит в последних матчах.
В победной встрече с «Селтикс» (113:93) на счету Кавая 25 очков (10 из 12 с игры), 9 подборов и 6 передач.
«Кавай постепенно набирает ритм. Он играет все более важную роль. Он чувствует себя хорошо. За ним приятно наблюдать.
В какой-то момент Кавай вернулся на скамейку и сказал парням: «Давайте выйдем и хорошенько побегаем, давайте сыграем быстрее».
Когда два лучших игрока команды возвращаются в строй, то с энергией все хорошо», – заявил Лю.
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