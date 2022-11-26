«Клипперс» проведут еще как минимум один матч без своих главных звезд и .

Ленард и Джордж точно не сыграют против «Индианы» в воскресенье.

В пятницу звездные форварды пропустили встречу с «Наггетс» (104:114). Ленард (голеностоп) остается вне игры на протяжении двух последних матчей, Джордж (подколенное сухожилие) пропустил третий матч подряд.

По словам главного тренера , он рассчитывает на скорое возвращение Кавая и Пола.

«Не думаю, что это надолго», – заявил Лю.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен