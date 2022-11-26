«Не думаю, что это надолго». Ленард и Джордж пропустят матч с «Индианой»
«Клипперс» проведут еще как минимум один матч без своих главных звезд Кавая Ленарда и Пола Джорджа.
Ленард и Джордж точно не сыграют против «Индианы» в воскресенье.
В пятницу звездные форварды пропустили встречу с «Наггетс» (104:114). Ленард (голеностоп) остается вне игры на протяжении двух последних матчей, Джордж (подколенное сухожилие) пропустил третий матч подряд.
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, он рассчитывает на скорое возвращение Кавая и Пола.
«Не думаю, что это надолго», – заявил Лю.
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