«Не думаю, что это надолго». Ленард и Джордж пропустят матч с «Индианой»

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«Клипперс» проведут еще как минимум один матч без своих главных звезд Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

Ленард и Джордж точно не сыграют против «Индианы» в воскресенье.

В пятницу звездные форварды пропустили встречу с «Наггетс» (104:114). Ленард (голеностоп) остается вне игры на протяжении двух последних матчей, Джордж (подколенное сухожилие) пропустил третий матч подряд.

По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, он рассчитывает на скорое возвращение Кавая и Пола.

«Не думаю, что это надолго», – заявил Лю.

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