Звездный дуэт и удачно проявил себя в матче с лидером регулярного чемпионата (113:93).

Джордж и Ленард набрали на двоих 51 очко.

В активе Пола 26 очков (8 из 22 с игры), 6 подборов и 3 передачи, на счету Кавая 25 очков (10 из 12 с игры), 9 подборов и 6 передач.

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