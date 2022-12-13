Главный тренер команды университета Техас Крис Берд в понедельник был арестован по обвинению в семейном насилии.

Арест произошел после того, как женщина сообщила полиции, что Берд душил и укусил ее.

Техас отстранил Берда без сохранения заработной платы «до дальнейшего уведомления». Ассистент главного тренера Родни Терри вывел «Лонгхорнс» на очередной матч NCAA вечером в понедельник.

Берд был арестован полицией Остина и помещен в тюрьму округа Трэвис в 4:18 утра. Мужчине грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

В 2019 году Крис Берд вывел команду Техас Тек в финальную игру чемпионата .

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