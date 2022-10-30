NCAA дисквалифицировала Бабу Миллера на 16 матчей за то, что университет оплатил его поездку в США
Испанский форвард Университета Флорида Стэйт Баба Миллер дисквалифицирован на 16 матчей за получение финансовой помощи от университета для поездки в США и обратно.
18-летний игрок этим летом покинул мадридский «Реал», чтобы начать карьеру в NCAA. До того, как поступить в университет, Миллер слетал из Испании в США, чтобы посетить тренировочный лагерь. Расходы на поездку были оплачены университетом.
Общая сумма, которую Миллер получил, составила около 3 000 долларов. Университет оплатил перелет, проживание в отеле, обучение и питание. Игрок и его семья вернули деньги, узнав о соответствующих правилах NCAA.
Согласно правилам, студенты-спортсмены не имеют право на получение каких-либо финансовых вознаграждений, которые могли бы убедить их поступить в тот или иной университет.
Дисквалификации отстранила Миллера от участия в матчах NCAA на пол сезона.
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