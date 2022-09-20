В автомобиле бывшей школьной звезды США Эмони Бейтса обнаружили оружие

Легкий форвард Эмони Бейтс был арестован в воскресенье вечером в Мичигане после того, как помощники шерифа обнаружили в управляемом им автомобиле огнестрельное оружие.

Бейтс считался в США одним из самых перспективных школьных игроков. Сезон-21/22 18-летний Эмони провел в за Мемфис (9,7 очка, 3,3 подбора и 1,3 передачи за игру), летом он перевелся в Восточный Мичиган.

В офисе шерифа объяснили, что полицейские «инициировали остановку транспортного средства, которое нарушило правила и не остановилось на перекрестке».

Бейтсу предъявлено обвинение в скрытом ношении оружия и «изменении идентификационных знаков» на огнестрельном оружии.

В понедельник Эмони предстал перед судом. Баскетболист не признал вину.

Согласно Уголовному кодексу штата Мичиган, лицо, обвиненное в скрытом ношении оружия, может быть приговорено к тюремному заключению «на срок не более 5 лет» и штрафу до 2500 долларов. Обвинение в изменении идентификационных знаков на оружии влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере до 1000 долларов США.

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