Звездный форвард высказал свое мнение о прославленном игроке и тренере Поле Сайласе, который скончался в возрасте 79 лет.

Джеймс провел первый и большую часть второго сезона в под руководством Сайласа в «Кавальерс».

«Наверное, один из лучших людей, которых я встречал. Начало моего пути в этой лиге началось именно с него. Его команда, его принципы, его внимание к деталям, но вместе с тем и его любовь к семье...

Сочувствую всей его семье, его прекрасной жене и, конечно же, в Хьюстоне.

Каждый раз, когда я возвращался к Шарлотт, он неизменно приходил на игры. И я всегда старался найти его в толпе. Услышать такую новость очень грустно.

Что касается меня и моих товарищей по команде, которые играли под руководством тренера Сайласом в те годы в , могу лишь сказать, что наши самые добрые пожелания и мысли обращены сейчас к семье Сайласа», – заявил Джеймс.

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