Леброн Джеймс – о Поле Сайласе: «Один из лучших людей, которых я встречал»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказал свое мнение о прославленном игроке и тренере Поле Сайласе, который скончался в возрасте 79 лет.
Джеймс провел первый и большую часть второго сезона в НБА под руководством Сайласа в «Кавальерс».
«Наверное, один из лучших людей, которых я встречал. Начало моего пути в этой лиге началось именно с него. Его команда, его принципы, его внимание к деталям, но вместе с тем и его любовь к семье...
Сочувствую всей его семье, его прекрасной жене и, конечно же, Стивену Сайласу в Хьюстоне.
Каждый раз, когда я возвращался к Шарлотт, он неизменно приходил на игры. И я всегда старался найти его в толпе. Услышать такую новость очень грустно.
Что касается меня и моих товарищей по команде, которые играли под руководством тренера Сайласом в те годы в Кливленде, могу лишь сказать, что наши самые добрые пожелания и мысли обращены сейчас к семье Сайласа», – заявил Джеймс.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
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