Кевин Лав: «Леброн – первый или второй среди величайших игроков всех времен»
Форвард «Кливленда» Кевин Лав заявил, что его бывший одноклубник Леброн Джеймс («Лейкерс») – один из двух лучших игроков в истории НБА.
«Пожалуй, он на первом или втором месте среди величайших игроков всех времен.
Первый или второй. Я видел его своими глазами, играя с ним в одной команде. Лично я думаю, что он на первом месте, но опять же, это является предметом для обсуждения», – сказал Лав.
В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»
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