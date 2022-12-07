Кевин Лав: «Леброн – первый или второй среди величайших игроков всех времен»

Форвард заявил, что его бывший одноклубник ( ) – один из двух лучших игроков в истории .

«Пожалуй, он на первом или втором месте среди величайших игроков всех времен.

Первый или второй. Я видел его своими глазами, играя с ним в одной команде. Лично я думаю, что он на первом месте, но опять же, это является предметом для обсуждения», – сказал Лав.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»