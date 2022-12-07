Леброн Джеймс: «Такого игрока, как Энтони Дэвис, невозможно заменить»

Форвард «Лейкерс» после поражения от (102:116) ответил репортерам, какого аспекта игры команде не хватает больше всего, когда центрового нет на площадке.

«Всего понемногу. Он делает все: набирает очки, защищается, разумеется, делает подборы и блок-шоты.

Очевидно, нам не хватает его физических параметров. Когда теряешь игрока с ростом 210 сантиметров и размахом рук 230, его невозможно заменить», – сказал Леброн.

Дэвис покинул площадку в четвертой четверти из-за симптомов гриппа.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна