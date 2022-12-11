Первый тренер Леброна в НБА Пол Сайлас скончался в возрасте 79 лет
Прославленный игрок и тренер НБА Пол Сайлас скончался в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостона» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтла» (1979), два раза выступал на Матче всех звезд и дважды попадал в первую сборную звезд защиты.
В качестве главного тренера Сайлас возглавлял «Клипперс», «Шарлотт», «Новый Орлеан» и «Кливленд», а также работал ассистентом в нескольких командах. Леброн Джеймс провел первый и большую часть второго сезона в НБА под руководством Сайласа в «Кавальерс».
Стивен Сайлас, сын Пола Сайласа, в данный момент возглавляет «Хьюстон».
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