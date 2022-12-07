Дарвин Хэм – о хороших результатах Леброна Джеймса против «Кливленда»: «Возможно, он очень не любит Дэна Гилберта»

Главный тренер «Лейкерс» перед сегодняшней встрече с «Кавальерс» попытался объяснить хорошие результаты в матчах против своего бывшего клуба.

«Я думаю, что есть пара причин. Возможно, он очень хочет устроить шоу для зрителей в родном городе, или он очень не любит , – ответил Хэм и рассмеялся.

До сегодняшнего матча результат Леброна против «Кавальерс» был 17-2. Форвард набирал 25+ очков в 13 встречах подряд. Его средняя результативность в матчах против бывшего клуба была 29,4 очка.

Сегодняшний матч закончился победой со счетом 116:102. Джеймс набрал 21 очко и сделал 17 подборов.

Леброн провел за «Кливленд» 11 сезонов (2003-2010, 2014-2018) и принес клубу чемпионский титул в 2016 году. В 2010 году между Джеймсом и владельцем клуба Дэном Гилбертом произошел конфликт, когда форвард перешел в «Майами» на правах свободного агента.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна