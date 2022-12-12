Предприниматель Илон Маск в понедельник выразил мнение, что уходящий в отставку главный медицинский советник Белого дома США доктор Энтони Фаучи должен быть привлечен к уголовной ответственности за финансирование исследований, которые «убили миллионы людей» во время пандемии коронавируса.

«Судебное преследование в отношении Фаучи», – написал Маск в числе прочих сообщений.

Пост Маска был встречен резкой критикой со стороны научного сообщества и руководителей американского правительства.

Фаучи, который в этом месяце должен уйти в отставку с поста главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США, всегда подчеркивал безопасность и эффективность одобренных вакцин против COVID-19, призывая людей делать прививки.

Французский центровой «Миннесоты» поставил лайк посту Маска.

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