Руди Гобер лайкнул твит Илона Маска, в котором тот призвал осудить одного из самых заметных борцов с коронавирусом
Предприниматель Илон Маск в понедельник выразил мнение, что уходящий в отставку главный медицинский советник Белого дома США доктор Энтони Фаучи должен быть привлечен к уголовной ответственности за финансирование исследований, которые «убили миллионы людей» во время пандемии коронавируса.
«Судебное преследование в отношении Фаучи», – написал Маск в числе прочих сообщений.
Пост Маска был встречен резкой критикой со стороны научного сообщества и руководителей американского правительства.
Фаучи, который в этом месяце должен уйти в отставку с поста главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США, всегда подчеркивал безопасность и эффективность одобренных вакцин против COVID-19, призывая людей делать прививки.
Французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер поставил лайк посту Маска.
Напомним, именно после обнаружения коронавируса у Гобера НБА приняла решение приостановить сезон-19/20. Француз незадолго до этого в шутку облизал пальцы и трогал ими микрофоны во время пресс-конференции, демонстрируя пренебрежительное отношение к COVID-19.
Одноклубник Гобера Карл-Энтони Таунс тяжело перенес коронавирус и потерял во время пандемии нескольких членов семьи, включая маму.
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