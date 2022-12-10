Центровой «Миннесоты» забросил без сопротивления при «+8» на последних секундах матча против своей бывшей команды «Юты» в Солт-Лейк-Сити.

Эпизод вызвал недовольный гул трибун и негодование со стороны игрока «Джаз» , но крупной потасовки удалось избежать.

На счету француза 22 очка и 13 подборов при 8 из 11 с игры.

Гобер провел в «Юте» первые 9 сезонов карьеры в НБА, его обменяли в «Миннесоту» летом.

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