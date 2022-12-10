Руди Гобер – о возвращении в Юту: «Почувствовал любовь болельщиков»

Центровой «Вулвс» в пятницу впервые в карьере сыграл против «Джаз» в Солт-Лейк-Сити.

«Юта» в паузе встречи показала трибьют-видео в честь Гобера, поклонники встретили центрового аплодисментами.

На счету француза 22 очка и 13 подборов при 8 из 11 с игры.

«Мне было непросто прочувствовать все эмоции этого вечера, потому что я был сконцентрирован на баскетболе. И все же я услышал болельщиков, ощутил эту любовь... это был эмоциональный момент.

Когда я вставал на линию, болельщики свистели. Я уважаю это.

Немного странно быть в гостевой раздевалке этой арены, приезжать сюда в качестве гостя», – рассказал француз.

Гобер провел в «Юте» первые 9 сезонов карьеры в , его обменяли в «Миннесоту» летом.

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