Руди Гобер – о первом матче против «Юты» в Солт-Лейк-Сити: «Буду чувствовать себя как минимум странно»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поделился ожиданиями от первого в карьере матча против своей бывшей команды «Юты» на арене в Солт-Лейк-Сити.
«В НБА, когда игрока меняют, обычно народ пытается сосредоточиться только на баскетбольной составляющей. Но я так устроен, что есть вещи, которые важнее баскетбола. Сообщество, отношения. В городе есть много людей, которые всегда поддерживали меня.
Никогда не бывал в гостевой раздевалке арены в Юте. В пятницу буду чувствовать себя как минимум немного странно.
Хочу насладиться моментом. В Солт-Лейк-Сити есть много людей, которых я очень люблю. У меня много замечательных воспоминаний… Я просто хочу насладиться моментом и, конечно же, одержать победу», – рассказал Гобер.
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