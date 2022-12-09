Руди Гобер – о первом матче против «Юты» в Солт-Лейк-Сити: «Буду чувствовать себя как минимум странно»

Теги Миннесота НБА Юта Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поделился ожиданиями от первого в карьере матча против своей бывшей команды «Юты» на арене в Солт-Лейк-Сити.

«В НБА, когда игрока меняют, обычно народ пытается сосредоточиться только на баскетбольной составляющей. Но я так устроен, что есть вещи, которые важнее баскетбола. Сообщество, отношения. В городе есть много людей, которые всегда поддерживали меня.

Никогда не бывал в гостевой раздевалке арены в Юте. В пятницу буду чувствовать себя как минимум немного странно. 

Хочу насладиться моментом. В Солт-Лейк-Сити есть много людей, которых я очень люблю. У меня много замечательных воспоминаний… Я просто хочу насладиться моментом и, конечно же, одержать победу», – рассказал Гобер.

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