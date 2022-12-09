Журналист Дэвид Лок: «Гобер стал намного менее эффективен в защите. «Миннесота» не разобралась, как его использовать»
Эксперт из Солт-Лейк-Сити Дэвид Лок оценил игру центрового Руди Гобера после обмена из «Юты» в «Миннесоту».
В составе «Джаз» француз трижды становился лучшим по игре в защите НБА.
«Миннесота» пока не разобралась, как использовать Руди Гобера.
Количество бросков, против которых он защищается, снизилось на 20 процентов. Он намного менее эффективен при защите от пик-н-роллов. Перемена очень существенная.
Буду удивлен, если все дело в том, что в лиге раскусили Руди. Тут что-то другое», – написал Лок.
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