Журналист Дэвид Лок: «Гобер стал намного менее эффективен в защите. «Миннесота» не разобралась, как его использовать»

Эксперт из Солт-Лейк-Сити Дэвид Лок оценил игру центрового Руди Гобера после обмена из «Юты» в «Миннесоту».

В составе «Джаз» француз трижды становился лучшим по игре в защите .

пока не разобралась, как использовать .

Количество бросков, против которых он защищается, снизилось на 20 процентов. Он намного менее эффективен при защите от пик-н-роллов. Перемена очень существенная.

Буду удивлен, если все дело в том, что в лиге раскусили Руди. Тут что-то другое», – написал Лок.

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