Звездный форвард «Нового Орлеана» помог команде одержать вторую подряд победу над .

В воскресенье «Пеликанс» победили со счетом 129:124 в овертайме, Зайон набрал 35 очков (14 из 21 с игры), 8 подборов и 3 передачи.

В предыдущей встрече между командами Уильямсон также записал на свой счет 35 очков.

«Санз» доказали, что являются сильной командой, у них достойное резюме. Две победы подряд над ними вселяют в нас уверенность», – сказал Зайон.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться