Крис Пол получил 6-й фол в овертайме после того, как спровоцировал контакт с Зайоном
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол был удален с площадки в овертайме матча с «Новым Орлеаном» (124:129 ОТ).
Пол получил 6-й фол после того, как вытянул ногу и спровоцировал контакт с Зайоном Уильямсоном, который оборонялся против него в момент дальнего броска.
Судьи сперва зафиксировали нарушение у Зайона, но после «челленджа» от тренера «Пеликанс» Уилли Грина изменили решение.
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