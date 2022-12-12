Крис Пол получил 6-й фол в овертайме после того, как спровоцировал контакт с Зайоном

Теги Новый Орлеан Крис Пол Финикс НБА видео судьи Зайон Уильямсон Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол был удален с площадки в овертайме матча с «Новым Орлеаном» (124:129 ОТ).

Пол получил 6-й фол после того, как вытянул ногу и спровоцировал контакт с Зайоном Уильямсоном, который оборонялся против него в момент дальнего броска.

Судьи сперва зафиксировали нарушение у Зайона, но после «челленджа» от тренера «Пеликанс» Уилли Грина изменили решение.

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