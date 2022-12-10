Форвард «Пеликанс» стал самым результативным игроком матче с «Санз» (128:117).

Уильямсон набрал 35 очков при 13 из 17 с игры и 9 из 12 с линии. Это лучший результат звездного баскетболиста в нынешнем сезоне.

За 37 минут в его активе также 7 подборов, 4 передачи и 1 перехват.

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