Болельщики «Пеликанс» проводили лидера «Финикса» после его удаления с площадки за 6-й фол.

Собравшиеся на арене скандировали «Крис Пол – отстой» в овертайме игры с «Санз».

во втором матче подряд обыграл (129:124 ОТ) и возглавляет таблицу Западной конференции. Предыдущая встреча между командами завершилась потасовкой, непосредственно перед ней Пол ударил Хосе Альварадо локтем.

Пол в воскресенье набрал 6 очков, 3 подбора и 11 передач при 3 из 10 с игры.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер