Чемпионат Италии. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» – «Скафати» и другие матчи

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Милан» примет «Реджо-Эмилию», лидер турнира «Виртус» – «Скафати».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 9-0, Милан – 8-1, Дертона – 7-3, Варезе – 6-3, – 6-4, Виктория Либертас – 5-4, – 5-5, Венеция – 5-5, Бриндизи – 4-5, – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Триест – 3-6, Скафати – 3-6, Тревизо – 2-7, Реджо-Эмилия – 2-7, Верона – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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