Чемпионат Италии. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» – «Скафати» и другие матчи
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.
«Милан» примет «Реджо-Эмилию», лидер турнира «Виртус» – «Скафати».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 11 декабря, 19.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.00, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 11 декабря, 21.00, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 11 декабря, 22.30, «Allianz Dome»
Положение команд: Виртус – 9-0, Милан – 8-1, Дертона – 7-3, Варезе – 6-3, Тренто – 6-4, Виктория Либертас – 5-4, Брешия – 5-5, Венеция – 5-5, Бриндизи – 4-5, Наполи – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Триест – 3-6, Скафати – 3-6, Тревизо – 2-7, Реджо-Эмилия – 2-7, Верона – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»
«Мы сидели в раздевалке до 6 утра»: неопубликованное интервью с Алжаном Жармухамедовым
Комментарии