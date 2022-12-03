Чемпионат Италии. «Верона» примет «Дертону»

В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Верона» примет «Дертону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 8-0, Милан – 7-1, Дертона – 6-2, Варезе – 6-2, Тренто – 5-3, Виктория Либертас – 5-3, Венеция – 4-4, Брешия – 4-4, Бриндизи – 3-5, Наполи – 3-5, Динамо Сассари – 3-5, Тревизо – 2-6, Реджо-Эмилия – 2-6, Верона – 2-6, Триест – 2-6, Скафати – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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