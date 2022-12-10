Шеми Оджелей получил травму ноги в бесконтактной ситуации
Форвард «Виртуса» Шеми Оджелей получил травму ноги в бесконтактной ситуации во время матча Евролиги против «Олимпиакоса» (71:117).
Оджелей возвращался в защиту и сделал небольшой прыжок после одного из шагов. После этого он оставался на месте, когда «Виртус» проводил следующее владение.
Спустя несколько мгновений Шеми был заменен и сразу же направился в раздевалку. При этом он держался за голову руками.
За 4 минуты игрового времени форвард «Виртуса» успел набрать 3 очка и 1 результативную передачу.
В этом сезоне Оджелей набирает в среднем 10,0 очка, 4,2 подбора, 0,6 передачи и 10,7 балла за эффективность действий.
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