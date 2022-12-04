Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях с «Динамо Сассари», «Виртус» – с Варезе» и другие матчи
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.
Не проигравший ни одной встречи «Виртус» встретится в гостях с Варезе». «Милан» сыграет с «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 14.00, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.00, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.10, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.30, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.30, «PalaMangano»
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.30, «Palasport Bigi»
Положение команд: Виртус – 8-0, Милан – 7-1, Дертона – 7-2, Варезе – 6-2, Тренто – 5-3, Виктория Либертас – 5-3, Венеция – 4-4, Брешия – 4-4, Бриндизи – 3-5, Наполи – 3-5, Динамо Сассари – 3-5, Тревизо – 2-6, Реджо-Эмилия – 2-6, Триест – 2-6, Скафати – 2-6, Верона – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов
«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола
Комментарии