Чемпионат Италии. «Милан» сыграет в гостях с «Динамо Сассари», «Виртус» – с Варезе» и другие матчи

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В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.

Не проигравший ни одной встречи «Виртус» встретится в гостях с Варезе». «Милан» сыграет с «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Бриндизи – Рейер Венеция 7:2 (1 четверть)
Дата проведения
4 декабря, 14.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Брешия – Наполи
Дата проведения
4 декабря, 19.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Динамо Сассари – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
4 декабря, 20.10, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Тренто – Виктория Либертас
Дата проведения
4 декабря, 20.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Варезе – Виртус
Дата проведения
4 декабря, 21.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Скафати – Тревизо
Дата проведения
4 декабря, 21.30, «PalaMangano»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Триест
Дата проведения
4 декабря, 22.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 8-0, Милан – 7-1, Дертона – 7-2, Варезе – 6-2, Тренто – 5-3, Виктория Либертас – 5-3, Венеция – 4-4, Брешия – 4-4, Бриндизи – 3-5, Наполи – 3-5, Динамо Сассари – 3-5, Тревизо – 2-6, Реджо-Эмилия – 2-6, Триест – 2-6, Скафати – 2-6, Верона – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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