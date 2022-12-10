Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Дертона» встретится с «Динамо Сассари»

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В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.

«Венеция» примет «Брешию», «Дертона» дома встретится с «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Рейер Венеция – Брешия
Дата проведения
10 декабря, 21.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Наполи – Тренто
Дата проведения
10 декабря, 22.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Дертона – Динамо Сассари
Дата проведения
10 декабря, 22.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 9-0, Милан – 8-1, Дертона – 7-2, Варезе – 6-3, Тренто – 6-3, Виктория Либертас – 5-4, Брешия – 5-4, Венеция – 4-5, Бриндизи – 4-5, Наполи – 3-6, Динамо Сассари – 3-6, Триест – 3-6, Скафати – 3-6, Тревизо – 2-7, Реджо-Эмилия – 2-7, Верона – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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