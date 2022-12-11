Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет в гостях с ПАОКом, «Панатинаикос» примет АЕК
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
Не проигравший ни одного матча «Олимпиакос» встретится в гостях с ПАОКом, «Панатинаикос» примет АЕК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 16.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Олимпиакос – 8-0, Панатинаикос – 5-2, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, Арис – 6-2, Аполлон – 3-3, ПАОК – 4-4, Промитеас – 3-4, Колоссос – 3-5, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-7, Лаврион – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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