Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет в гостях с ПАОКом, «Панатинаикос» примет АЕК

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

Не проигравший ни одного матча встретится в гостях с ПАОКом, примет .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Арис Дата проведения 11 декабря, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 8-0, Панатинаикос – 5-2, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, – 6-2, Аполлон – 3-3, – 4-4, Промитеас – 3-4, Колоссос – 3-5, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-7, – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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