Чемпионат Греции. «Арис» примет «Лаврион», «Кардицас» – ПАОК

Теги результаты Арис ПАОК чемпионат Греции Лаврион Кардицас Баскетбол

В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» примет «Лаврион», «Кардицас» – ПАОК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Лаврион
Дата проведения
4 декабря, 16.45, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Кардицас – ПАОК
Дата проведения
4 декабря, 20.15, «Karditsa»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 7-0, Панатинаикос – 5-1, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, Арис – 5-2, Аполлон – 3-2, ПАОК – 3-4, Колоссос – 3-5, Промитеас – 2-4, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-5, Лаврион – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

Счастлив ли Владимир Родионов? Колонка Павла Гооге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные