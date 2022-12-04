Чемпионат Греции. «Арис» примет «Лаврион», «Кардицас» – ПАОК
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» примет «Лаврион», «Кардицас» – ПАОК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 16.45, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.15, «Karditsa»
Положение команд: Олимпиакос – 7-0, Панатинаикос – 5-1, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, Арис – 5-2, Аполлон – 3-2, ПАОК – 3-4, Колоссос – 3-5, Промитеас – 2-4, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-5, Лаврион – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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