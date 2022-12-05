Чемпионат Греции. «Олимпиакос» дома сыграет с «Панатинаикосом»
В понедельник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоится дерби между двумя главными клубами.
«Олимпиакос» дома сыграет с «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Олимпиакос – 7-0, Панатинаикос – 5-1, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, Арис – 6-2, Аполлон – 3-2, ПАОК – 4-4, Колоссос – 3-5, Промитеас – 2-4, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-6, Лаврион – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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