Дуэйн Бэйкон смазал бросок на победу в матче против «Олимпиакоса»

Атакующий защитник «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон мог принести своей команде победу над в чемпионате Греции, но смазал решающий бросок из-за дуги под сирену.

Греческое дерби в девятый раз подряд закончилось победой «Олимпиакоса» (68:66).

При «-2» у «Пао» за 4,1 секунды до конца Бэйкон получил мяч из-за своей лицевой, перешел на сторону соперника, обойдя двух защитников, и бросил, выпрыгнув с одной ноги перед трехочковой дугой. Мяч ударился в щит и переднюю дужку кольца.

Бэйкон стал самым результативным в составе «Панатинаикоса», набрав 20 очков, сделав 5 подборов и 3 передачи.

«Олимпиакос» одержал 33-ю подряд победу в чемпионате Греции. Последнее поражение команды случилось 22 ноября прошлого года в матче против .

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