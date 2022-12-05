Дуэйн Бэйкон смазал бросок на победу в матче против «Олимпиакоса»
Атакующий защитник «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон мог принести своей команде победу над «Олимпиакосом» в чемпионате Греции, но смазал решающий бросок из-за дуги под сирену.
Греческое дерби в девятый раз подряд закончилось победой «Олимпиакоса» (68:66).
При «-2» у «Пао» за 4,1 секунды до конца Бэйкон получил мяч из-за своей лицевой, перешел на сторону соперника, обойдя двух защитников, и бросил, выпрыгнув с одной ноги перед трехочковой дугой. Мяч ударился в щит и переднюю дужку кольца.
Бэйкон стал самым результативным в составе «Панатинаикоса», набрав 20 очков, сделав 5 подборов и 3 передачи.
«Олимпиакос» одержал 33-ю подряд победу в чемпионате Греции. Последнее поражение команды случилось 22 ноября прошлого года в матче против «Панатинаикоса».
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