Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Кардицас», «Промитеас» сыграет с «Аполлоном»

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Лаврион» примет «Кардицас», дома сыграет с «Аполлоном».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 8-0, Панатинаикос – 5-2, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, Арис – 6-2, Аполлон – 3-2, ПАОК – 4-4, Колоссос – 3-5, Промитеас – 2-4, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-6, – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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