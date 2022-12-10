Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Кардицас», «Промитеас» сыграет с «Аполлоном»
В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
«Лаврион» примет «Кардицас», «Промитеас» дома сыграет с «Аполлоном».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Олимпиакос – 8-0, Панатинаикос – 5-2, АЕК – 6-2, Перистери – 6-2, Арис – 6-2, Аполлон – 3-2, ПАОК – 4-4, Колоссос – 3-5, Промитеас – 2-4, Ионикос – 2-6, Кардицас – 1-6, Лаврион – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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