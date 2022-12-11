Масаи Уджири в начале декабря провел разговор со Скотти Барнсом

Президент по баскетбольным операциям «Торонто» в начале декабря провел разговор с форвардом команды Скотти Барнсом, после чего лучший новичок прошлого сезона существенно прибавил, отмечает журналист SportsNet.ca Майкл Грэндж.

29 ноября в матче против «Кливленда» (100:88) Барнс впервые в карьере вышел со скамейки запасных. Два дня спустя форвард провел худший матч в карьере, набрав 4 очка против «Нового Орлеана» (108:126).

«Именно в этот момент, согласно нескольким источникам, президент «Рэпторс» Масаи Уджири сообщил Барнсу горькую правду, когда команда находилась в Бруклине», – пишет Грэндж.

Барнс отреагировал на разговор несколькими успешными матчами, в частности матчем против «Орландо», в котором он набрал 17 очков и сделал 14 подборов.

Скотти Барнс как основной разыгрывающий «Торонто»