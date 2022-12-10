Бол Бол ушел от Ванвлита с помощью кроссовера и сделал скидку под 3-очковый Фульца

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Центровой «Орландо» Бол Бол в матче с «Торонто» (113:109) в очередной раз отличился эффектной игрой.

218-сантиметровый Бол Бол ушел от разыгрывающего Фреда Ванвлита с помощью кроссовера, а затем неожиданно сделал скидку под 3-очковый Маркелла Фульца.

На счету бигмена 10 очков, 6 подборов и 2 передачи.

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