Бол Бол ушел от Ванвлита с помощью кроссовера и сделал скидку под 3-очковый Фульца

Центровой Бол Бол в матче с (113:109) в очередной раз отличился эффектной игрой.

218-сантиметровый Бол Бол ушел от разыгрывающего с помощью кроссовера, а затем неожиданно сделал скидку под 3-очковый .

На счету бигмена 10 очков, 6 подборов и 2 передачи.

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