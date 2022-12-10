В НБА ждут крупных обменов от «Рэпторз»
Руководители клубов НБА ожидают крупных обменов в исполнении «Торонто» в ближайшие месяцы, пишет обозреватель ESPN Зак Лоу.
Отмечается, что президент «Рэпторз» по баскетбольным операциям Масаи Уджири не заинтересован в том, чтобы команда оставалась на уровне 50% побед.
«Торонто» может обменять Фреда Ванвлита, который следующим летом станет неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока (22,8 млн долларов).
Также не исключено, что клуб расстанется со Скотти Барнсом, О Джи Ануноби или Паскалем Сиакамом, которые играют на схожих позициях.
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