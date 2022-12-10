В НБА ждут крупных обменов от «Рэпторз»

Руководители клубов ожидают крупных обменов в исполнении в ближайшие месяцы, пишет обозреватель ESPN Зак Лоу.

Отмечается, что президент «Рэпторз» по баскетбольным операциям Масаи Уджири не заинтересован в том, чтобы команда оставалась на уровне 50% побед.

«Торонто» может обменять , который следующим летом станет неограниченно свободным агентом, если не воспользуется опцией игрока (22,8 млн долларов).

Также не исключено, что клуб расстанется со Скотти Барнсом, или , которые играют на схожих позициях.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе