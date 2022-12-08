«Бостон» лидирует в НБА по показателю TS%. У «Шарлотт» самый низкий процент

лидирует в нынешнем сезоне НБА по показателю TS% (true shooting percentage), при подсчете которого учитываются броски с игры и штрафные.

Показатель «Селтикс» – 62,7 процента. На втором месте находится «Сакраменто» (60,8). В пятерку лучших также входят (60,2), «Голден Стэйт» (60,1) и «Денвер» (60,0).

Худшими командами лиги по показателю TS% являются «Шарлотт» (53,5), (54,6), (54,9), «Атланта» и (оба – 55,5).

Средний показатель TS% в сезоне-2022/23 – 57,8.

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