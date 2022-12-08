«Бостон» лидирует в НБА по показателю TS%. У «Шарлотт» самый низкий процент

Теги Бостон Атланта Шарлотт Денвер Голден Стэйт Бруклин Нью-Йорк Сакраменто Сан-Антонио Торонто Баскетбол

«Бостон» лидирует в нынешнем сезоне НБА по показателю TS% (true shooting percentage), при подсчете которого учитываются броски с игры и штрафные.

Показатель «Селтикс» – 62,7 процента. На втором месте находится «Сакраменто» (60,8). В пятерку лучших также входят «Бруклин» (60,2), «Голден Стэйт» (60,1) и «Денвер» (60,0).

Худшими командами лиги по показателю TS% являются «Шарлотт» (53,5), «Сан-Антонио» (54,6), «Торонто» (54,9), «Атланта» и «Нью-Йорк» (оба – 55,5).

Средний показатель TS% в сезоне-2022/23 – 57,8.

😴 Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные