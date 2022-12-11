ACB. «Реал» сыграет с «Манресой», «Барселона» – с «Бреоганом» и другие матчи

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей.

сыграет на своей площадке с «Манресой», встретится на выезде с «Бреоганом».

ACB

Регулярный чемпионат

Бреоган – Барселона Дата проведения 11 декабря, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: – 9-2, Реал – 8-2, Гран-Канария – 7-3, Барселона – 7-3, – 8-3, – 7-3, Ховентуд – 7-4, – 6-4, Бреоган– 5-5, Гранада – 5-6, Мурсия – 5-6, – 4-6, Обрадойро – 4-6, Фуэнлабрада – 3-8, – 3-8, Жирона – 2-8, Манреса – 2-8, – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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