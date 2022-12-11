ACB. «Реал» сыграет с «Манресой», «Барселона» – с «Бреоганом» и другие матчи
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей.
«Реал» сыграет на своей площадке с «Манресой», «Барселона» встретится на выезде с «Бреоганом».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 11 декабря, 14.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 11 декабря, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.30, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 11 декабря, 22.00, «Бильбао Арена»
Положение команд: Тенерифе – 9-2, Реал – 8-2, Гран-Канария – 7-3, Барселона – 7-3, Уникаха – 8-3, Баскония – 7-3, Ховентуд – 7-4, Бильбао – 6-4, Бреоган– 5-5, Гранада – 5-6, Мурсия – 5-6, Валенсия – 4-6, Обрадойро – 4-6, Фуэнлабрада – 3-8, Сарагоса – 3-8, Жирона – 2-8, Манреса – 2-8, Бетис – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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