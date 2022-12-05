Факундо Кампаццо хочет играть за «Реал»

Бывший игрок НБА Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) хочет играть за и сообщил об этом мадридскому клубу, пишет журналист Карлос Санчес Блас.

Отмечается, что стороны находятся на начальном этапе переговоров. Финансовые требования игрока очень далеки от того, что предлагает «Реал».

Ранее сообщалось, что Кампаццо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Милане». Позже итальянский клуб опроверг информацию.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Аргентинец присоединился к «Мэверикс» 18 октября и принял участие в восьми матчах нынешнего сезона со средними показателями 1,3 очка и 1,1 передачи за 6,5 минуты на площадке.

Кампаццо провел предыдущие два сезона в составе «Денвера».

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