ACB. «Фуэнлабрада» – «Уникаха», «Ховентуд» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Уникаха чемпионат Испании Гранада Фуэнлабрада Мурсия Бетис Сарагоса Тенерифе Баскетбол

В субботу, 10 декабря, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Фуэнлабрада» примет «Уникаху», «Ховентуд» дома встретится с «Тенерифе».

ACB

Регулярный чемпионат

Фуэнлабрада – Уникаха
Дата проведения
10 декабря, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Мурсия – Бетис
Дата проведения
10 декабря, 20.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Ховентуд – Тенерифе
Дата проведения
10 декабря, 22.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Сарагоса – Гранада
Дата проведения
10 декабря, 22.45, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Тенерифе – 9-1, Реал – 8-2, Гран-Канария – 7-3, Барселона – 7-3, Уникаха – 7-3, Баскония – 7-3, Ховентуд – 6-4, Бильбао – 6-4, Гранада – 5-5, Бреоган– 5-5, Мурсия – 4-6, Валенсия – 4-6, Обрадойро – 4-6, Фуэнлабрада – 3-7, Жирона – 2-8, Сарагоса – 2-8, Манреса – 2-8, Бетис – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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