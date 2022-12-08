Пабло Ласо: «Мой новый клуб необязательно должен быть участником Евролиги»

Известный тренер рассказал о принципах, согласно которым подбирает новое место работы.

Ласо был уволен из «Реала» после того, как перенес сердечный приступ.

«Мне изначально было понятно, что я не останусь в «Реале» на всю жизнь.

Если бы это зависело от меня, я бы тренировал уже завтра, но клуб, который подпишет меня, должен иметь одинаковые с моими задачи.

Что касается здоровья, то я в порядке, и это самое главное. Пришло время найти место, где я буду чувствовать себя хорошо, где моя работа будет цениться.

Всегда непросто провести различие между командами и понять, какая из них подходит именно вам. Если вы основываете свое решение исключительно на финансовых соображениях, то когда вам предлагают 10 в одном месте и 9 в другом, вы выбираете 10. Но это не мой способ мышления.

Самое главное для меня сейчас – чувствовать себя комфортно в каком-то месте и знать, что меня ценят. Это мотивация для меня, когда некий клуб верит, что сделает шаг вперед вместе со мной. И нет, необязательно, чтобы он играл в , – заявил испанский тренер.

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