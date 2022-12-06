Чус Матео – о возможном возвращении Кампаццо в «Реал»: «Мне бы хотелось, чтобы он был с нами»

Главный тренер Чус Матео высказался на тему возможного возвращения в команду разыгрывающего , который недавно был отчислен из «Далласа».

«Факундо всегда был частью нашей команды. Поклонники, тренеры и игроки «Реала» очень тепло к нему относятся.

Конечно, это было бы невероятное усиление для «Реала». Мне бы хотелось, чтобы он был здесь с нами. Почему нет?

Я не готов говорить о большем. Мы должны дать Кампаццо возможность спокойно принять решение о своем будущем. Мы желаем ему всего самого лучшего», – заявил Матео.

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