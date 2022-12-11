Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет в гостях с «Самарой», «Спарта энд К» примет «Надежду» и другие матчи
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.
Екатеринбургский УГМК попытается продлить победную серию в гостевой встрече с «Самарой», подмосковная «Спарта энд К» примет «Надежду» из Оренбурга.
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Ника
11 декабря. 14.00
Спарта энд К – Надежда
11 декабря. 16.00
Самара – УГМК
11 декабря. 17.00
Пересвет-Юфу – Динамо Курск
11 декабря. 17.00
Положение команд: УГМК – 12-0, МБА – 12-1, Динамо Курск – 10-2, Надежда – 8-4, Ника – 7-5, Спарта энд К – 6-6, Самара – 6-6, Енисей – 5-7, Пересвет-ЮФУ – 3-9, Динамо Новосибирск – 3-10, Нефтяник – 1-12, Динамо Москва – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»
Комментарии