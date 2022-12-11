Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет в гостях с «Самарой», «Спарта энд К» примет «Надежду» и другие матчи

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

Екатеринбургский УГМК попытается продлить победную серию в гостевой встрече с «Самарой», подмосковная энд К» примет «Надежду» из Оренбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– Ника

11 декабря. 14.00

Спарта энд К –

11 декабря. 16.00

– УГМК

11 декабря. 17.00

Пересвет-Юфу – Динамо Курск

11 декабря. 17.00

Положение команд: УГМК – 12-0, МБА – 12-1, – 10-2, Надежда – 8-4, Ника – 7-5, Спарта энд К – 6-6, Самара – 6-6, Енисей – 5-7, Пересвет-ЮФУ – 3-9, – 3-10, Нефтяник – 1-12, – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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