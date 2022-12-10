Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет «Нефтяник», МБА встретится с «Динамо» из Новосибирска

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

Московское «Динамо» примет омский «Нефтяник», столичная МБА дома встретится с «Динамо» из Новосибирска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

ДИНАМО Москва – Нефтяник

10 декабря. 13:00

МБА – Динамо Новосибирск

10 декабря. 17:00

Положение команд: УГМК – 12-0, МБА – 11-1, Динамо Курск – 10-2, Надежда – 8-4, Ника – 7-5, Спарта энд К – 6-6, Самара – 6-6, Енисей – 5-7, Пересвет-ЮФУ – 3-9, – 3-9, Нефтяник – 1-11, – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»