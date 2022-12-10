Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет «Нефтяник», МБА встретится с «Динамо» из Новосибирска
В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.
Московское «Динамо» примет омский «Нефтяник», столичная МБА дома встретится с «Динамо» из Новосибирска.
Женщины
Премьер-лига
ДИНАМО Москва – Нефтяник
10 декабря. 13:00
МБА – Динамо Новосибирск
10 декабря. 17:00
Положение команд: УГМК – 12-0, МБА – 11-1, Динамо Курск – 10-2, Надежда – 8-4, Ника – 7-5, Спарта энд К – 6-6, Самара – 6-6, Енисей – 5-7, Пересвет-ЮФУ – 3-9, Динамо Новосибирск – 3-9, Нефтяник – 1-11, Динамо Москва – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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