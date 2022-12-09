Мария Бутина – об обмене Грайнер на Бута: «Мы сделали им предложение, от которого невозможно отказаться. Это позиция силы»

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высказалась об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер в США на россиянина Виктора Бута.

«То, что Россия продавила обмен Бута, которого Америка принципиально не хотела отдавать долгие годы, именно сейчас означает, что аки в «Крестном отце», мы «сделали им предложение, от которого невозможно отказаться». Это позиция силы, товарищи.

Один за всех, и все за одного. Боролись и бороться будем за каждого россиянина. Мы #своихнебросаем», – написала Бутина в своем Telegram-канале.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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