Мария Бутина – об обмене Грайнер на Бута: «Мы сделали им предложение, от которого невозможно отказаться. Это позиция силы»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высказалась об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер в США на россиянина Виктора Бута.

«То, что Россия продавила обмен Бута, которого Америка принципиально не хотела отдавать долгие годы, именно сейчас означает, что аки в «Крестном отце», мы «сделали им предложение, от которого невозможно отказаться». Это позиция силы, товарищи.

Один за всех, и все за одного. Боролись и бороться будем за каждого россиянина. Мы #своихнебросаем», – написала Бутина в своем Telegram-канале.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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