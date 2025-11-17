Джейлен Браун, ныряя за мячом, ударил по ноге Деррика Джонса, форвард «Клипперс» покинул площадку с травмой колена

Деррик Джонс получил травму после столкновения с Джейленом Брауном.

В одном из эпизодов матча против «Клипперс» форвард «Бостона » Джейлен Браун нырнул на пол, пытаясь достать мяч, и ударил рукой по ноге форварда «Клипперс » Деррика Джонса .

Джонс схватился за колено и упал на паркет. Форвард покинул площадку и направился в раздевалку с посторонней помощью. Брауну выписали персональное замечание.

В этом сезоне 28-летний Джонс выходил в стартовом составе «Клипперс» во всех 13 играх, набирая в среднем 10,9 очка.