Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 7-10 дней

Энтони Дэвис не сыграет в ближайшее время.

Форвард «Далласа » Энтони Дэвис останется вне игры еще как минимум на 7-10 дней из-за растяжения икроножной мышцы.

На данный момент Дэвис пропустил уже 9 матчей подряд из-за повреждения.

Возвращение Энтони в строй ранее отложил владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон, который потребовал, чтобы перед камбэком ему предоставили медицинские данные, подтверждающие, что звездный баскетболист в очередной раз не усугубит травму.