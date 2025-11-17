Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 7-10 дней
Энтони Дэвис не сыграет в ближайшее время.
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис останется вне игры еще как минимум на 7-10 дней из-за растяжения икроножной мышцы.
На данный момент Дэвис пропустил уже 9 матчей подряд из-за повреждения.
Возвращение Энтони в строй ранее отложил владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон, который потребовал, чтобы перед камбэком ему предоставили медицинские данные, подтверждающие, что звездный баскетболист в очередной раз не усугубит травму.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости