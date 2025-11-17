Кейонте Джордж исполнил победный 3-очковый на исходе второго овертайма матча с «Чикаго»

Кейонте Джордж стал автором победного броска в напряженной концовке.

«Юта» в воскресенье вырвала победу у «Чикаго » во втором овертайме – 150:147.

Решающим стал дальний бросок Кейонте Джорджа на последней секунде при равном счете.

В активе защитника 33 очка (10/27 с игры), 2 подбора, 6 передач и 4 перехвата за 44 минуты.