«Он называл меня женщиной». Дрэймонд Грин подошел к болельщику во время матча из-за скандирования «Энджел Риз»

Фанату в Новом Орлеане удалось вывести из себя Дрэймонда Грина.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в паузе матча в Новом Орлеане задал вопросы поклоннику из-за скандирования «Энджел Риз ».

«Он все продолжал называть меня женщиной. Поначалу это выглядело как хорошая шутка, но нельзя постоянно называть меня женщиной. У меня четверо детей, и еще один на подходе. Вы не можете продолжать называть меня женщиной.

Сперва он что-то говорил. Но когда я подошел немного ближе, то он стал намного спокойнее... Но все в порядке. Двигаемся дальше», – прокомментировал эпизод Грин.

Представившийся Сэмом Грином 35-летний болельщик после игры рассказал, что 4-кратный чемпион НБА выкрикивал в его адрес ругательства и угрожал ударить, если он продолжит дразнить его скандированием «Ангел Риз» (отсылка к звезде женской баскетбольной ассоциации, которая установила несколько рекордов по подборам на студенческом уровне; в соцсетях баскетболистку часто подкалывают, что самым главным для нее является статистика подборов). У Дрэймонда в матче с «Пеликанс» 3 попадания с игры и 10 подборов.

«Я не выкрикивал нецензурные слова, и тот факт, что он покинул площадку, готовый наброситься на меня, немного нервировало», – сказал Сэм Грин.

Сотрудники арены сделали мужчине предупреждение, но разрешили остаться на своем месте в первом ряду.