Джон Уолл – о возвращении в Вашингтон: «Я ждал этого четыре года»

Разыгрывающий поделился эмоциями после гостевого матча против его бывшей команды (114:107).

«Я ждал этого четыре года.

В первый раз, когда меня обменяли, я вернулся сюда с «Хьюстоном», это был COVID, поэтому вы не могли здесь присутствовать. В прошлом сезоне я не играл.

Я рад, что мне выпала возможность оказаться здесь и оценить эту любовь, которую, как я считаю, я заслужил. Мне кажется, что болельщики выразили мне уважение», – сказал Уолл.

«Уизардс» выбрали Уолла под первым номером драфта-2010, и он провел за команду девять сезонов. Пропустив сезон-2019/20, Уолл был обменен в «Хьюстон». В 2021 году он впервые приехал в Вашингтон в составе «Рокетс», но матч проходил без болельщиков из-за COVID-19. Уолл пропустил прошлый сезон по договоренности с «Хьюстоном».

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