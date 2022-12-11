Болельщики «Вашингтона» встретили Джона Уолла овациями стоя

Разыгрывающий «Клипперс» в субботу впервые сыграл на арене своей бывшей команды в присутствии зрителей.

Во время представления стартовых пятерок болельщики «Уизардс» устроили бывшей звезде своей команды овации стоя. Уолл впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе в связи с отсутствием Реджи Джексона.

Позже во время тайм-аута «Вашингтон» показал видео в честь Уолла, после чего игрок поблагодарил зрителей за теплый прием.

Матч закончился гостевой победой «Клипперс» со счетом 114:107. Уолл вышел в стартовом составе и набрал 13 очков (5 из 13 с игры), 3 передачи и 2 перехвата.

«Уизардс» выбрали Уолла под первым номером драфта-2010, и он провел за команду девять сезонов. Пропустив сезон-2019/20, Уолл был обменен в «Хьюстон». В 2021 году он впервые приехал в Вашингтон в составе «Рокетс», но матч проходил без болельщиков из-за COVID-19. Уолл пропустил прошлый сезон по договоренности с «Хьюстоном».

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