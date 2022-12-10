Джон Уолл в матче с «Уизардс» впервые выйдет в стартовой пятерке «Клипперс»
Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл в субботнем выездном матче с «Уизардс» впервые выйдет в стартовой пятерке калифорнийцев.
Основной первый номер «Клипперс» Реджи Джексон получит от тренерского штаба возможность для отдыха.
Уолл был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером на драфте-2010. В 2020 году клуб обменял его в «Хьюстон».
«Не хочу, чтобы это была история только обо мне. Я знаю, что будет много эмоций, много аплодисментов всякий раз, когда я буду получать мяч, набирать очки, но моя задача – просто победить. Это самое важное для меня», – заявил Уолл.
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