Джон Уолл в матче с «Уизардс» впервые выйдет в стартовой пятерке «Клипперс»

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Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл в субботнем выездном матче с «Уизардс» впервые выйдет в стартовой пятерке калифорнийцев.

Основной первый номер «Клипперс» Реджи Джексон получит от тренерского штаба возможность для отдыха.

Уолл был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером на драфте-2010. В 2020 году клуб обменял его в «Хьюстон».

«Не хочу, чтобы это была история только обо мне. Я знаю, что будет много эмоций, много аплодисментов всякий раз, когда я буду получать мяч, набирать очки, но моя задача – просто победить. Это самое важное для меня», – заявил Уолл.

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