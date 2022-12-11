«Это все еще мой город». Джон Уолл перехватил и забросил в прыжке после кроссовера в Вашингтоне

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Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл во второй четверти матча против своей бывшей команды «Вашингтона» совершил перехват, прошел через всю площадку, исполнил кроссовер и забросил в прыжке.

Болельщики «Уизардс» были под впечатлением от игры бывшей звезды их команды и выразили Уоллу свою поддержку.

Уолл начал что-то выкрикивать в адрес зрителей. После игры он признался, что произнес: «Это все еще мой город».

Матч закончился гостевой победой «Клипперс» со счетом 114:107. Уолл вышел в стартовом составе и набрал 13 очков (5 из 13 с игры), 3 передачи и 2 перехвата.

Уолл был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером на драфте-2010. В 2020 году клуб обменял его в «Хьюстон».

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